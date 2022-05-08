Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
526.584
-3.70%
BTXN Coin
15.44
5.24%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Luhansk’ta, köy okulu bombalandı

    Vali Gaidai, Luhansk bölgesinde içinde 90 kişi bulunan bir köy okulunun bombalandığını açıkladı. Gaidai, yaklaşık 60 kişinin ölmüş olabileceğini belirtti.
    • 08.05.2022 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Luhansk’ta, köy okulu bombalandı

    Rusya ile Ukrayna arasında şubat ayında başlayan savaş devam ediyor.

    Savaşın ortasında kalan Ukraynalı siviller, yaşam mücadelesi veriyor.

    Luhansk bölgesinde, savaş acı yüzü bir kez daha kendini gösterdi.

    DHA’nın haberine göre; Vali Serhiy Gaidai, sosyal medyadan Bilohorivka köyündeki bir okulun Rus birliklerince bombalandığını açıkladı.

    “Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış”

    Okulda 90 kişinin olduğu, yaklaşık 60 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

    Gaidai, “Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış. Ruslar içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir köy okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu okul yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Ordu ve Acil Durumlar Servisi yaklaşık 30 kişiyi enkazdan kurtardı, 7 kişi yaralandı ve 2 ölü bulundu. Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak. Kurtarma ekipleri günün ilk ışıklarından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

    Luhansk’ta, köy okulu bombalandı #1

    Luhansk’ta, köy okulu bombalandı #2

    Luhansk’ta, köy okulu bombalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti
    Diğer spor haberleri

    Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Vladimir Putin'in kanser tedavisi nedeniyle koltuğunu bırakacağı iddia edildi
    Dünya

    Vladimir Putin'in kanser tedavisi nedeniyle koltuğunu bırakacağı iddia edildi

    Görüş Bildir