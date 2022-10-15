Rus güçlerinin saldırılarında bölgede ağır hasarlar meydana geldi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekat devam ediyor.

Ukrayna'nın birçok kenti, özellikle son günlerde yoğun bombardıman altında kaldı.

Luhansk'ta ağır tablo

Çatışmalardan en çok etkilenen yerlerden biri de Luhansk bölgesi oldu.

Bölgedeki Svatove kentinde ve Bovora köyünde saldırılar sonucunda zarar gören köprüler kameraya yansıdı.

Luhansk'ta yaşanan yıkım görüntülendi ViDEO

Yaşanan yıkım kamerada

Saldırılarda Rubsi köyünde de bir ilkokul yıkıldı. Söz konusu yerlerde ağır hasarların oluştuğu görüldü.

AA'nın haberine göre, Ukrayna askerlerinin ise bölgedeki eğitimleri sürüyor.