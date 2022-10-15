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    Luhansk'ta yaşanan yıkım görüntülendi

    Rus güçlerinin saldırılarında bölgede ağır hasarlar meydana geldi.
    • 15.10.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 11:16
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    Luhansk'ta yaşanan yıkım görüntülendi

    Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekat devam ediyor.

    Ukrayna'nın birçok kenti, özellikle son günlerde yoğun bombardıman altında kaldı.

    Luhansk'ta ağır tablo

    Çatışmalardan en çok etkilenen yerlerden biri de Luhansk bölgesi oldu.

    Bölgedeki Svatove kentinde ve Bovora köyünde saldırılar sonucunda zarar gören köprüler kameraya yansıdı.

    Luhansk'ta yaşanan yıkım görüntülendi ViDEO

    Yaşanan yıkım kamerada

    Saldırılarda Rubsi köyünde de bir ilkokul yıkıldı. Söz konusu yerlerde ağır hasarların oluştuğu görüldü.

    AA'nın haberine göre, Ukrayna askerlerinin ise bölgedeki eğitimleri sürüyor.

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