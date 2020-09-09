Lukaşenko, Belarus'taki karışıklıkları dış güçlere bağladı

Seçimlerin ardından patlak veren gösterilerle ilgili ABD ve Çekya'yı suçlayan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Hiçbir yere kaçmayı planlamıyorum" dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy oranıyla birinci çıkması, ülkede seçimlerin hileli yapıldığına dair iddiaları gündeme getirdi.

Lukaşenko karşıtları, sokaklara çıkarak seçimleri protesto etti.

Rus basınına konuşan Lukaşenko, Belarus'ta oluşan tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinde istikrarsızlık olmadığını savundu.

"AMERİKALILAR VE ÇEKYA..."

"Dış faktör olmasa şu an yaşananlar yaşanmazdı." diyen Lukaşenko, "Amerikalılar Varşova yakınlarındaki bir yerden Telegram kanalları üstünden, Çek Cumhuriyeti ikinci bir yerden yönetiyor. Litvanya ve ne yazık ki Ukrayna’da da Belarus’taki durumu etkilemek için merkezler oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

YENİ SEÇİM İHTİMALİ

Lukaşenko, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeniden düzenlenmesine tamamen karşı olmadığını belirterek, ancak seçimlerin ne zaman yapılabileceğini tartışmak için erken olduğunu söyledi.

"KORKAK DEĞİLİM"

Belarus Cumhurbaşkanı, sözlerini "Ben korkağın biri değilim, korkmuyorum. Yani hiçbir yere kaçmadım ve kaçmayı planlamıyorum da. Çocuklarım da hiçbir yere gitmiyor.” diyerek tamamladı.

Belarus'ta göstericiler Stella Meydanı'na yürüdü ViDEO