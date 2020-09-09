Dolar
7.4948
0.167%
Euro
8.8241
0.1316%
Altın
1927.64
-0.2184%
Borsa
1093.68
0.3744%
G. Altın
464.015
-0.1753%
Bitcoin
76806.44
0.967%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Lukaşenko, Belarus'taki karışıklıkları dış güçlere bağladı

    Seçimlerin ardından patlak veren gösterilerle ilgili ABD ve Çekya'yı suçlayan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Hiçbir yere kaçmayı planlamıyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 14:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Lukaşenko, Belarus'taki karışıklıkları dış güçlere bağladı

    Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80 oy oranıyla birinci çıkması, ülkede seçimlerin hileli yapıldığına dair iddiaları gündeme getirdi.

    Lukaşenko karşıtları, sokaklara çıkarak seçimleri protesto etti.

    Rus basınına konuşan Lukaşenko, Belarus'ta oluşan tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinde istikrarsızlık olmadığını savundu.

    "AMERİKALILAR VE ÇEKYA..."

    "Dış faktör olmasa şu an yaşananlar yaşanmazdı." diyen Lukaşenko, "Amerikalılar Varşova yakınlarındaki bir yerden Telegram kanalları üstünden, Çek Cumhuriyeti ikinci bir yerden yönetiyor. Litvanya ve ne yazık ki Ukrayna’da da Belarus’taki durumu etkilemek için merkezler oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

    Lukaşenko, Belarus taki karışıklıkları dış güçlere bağladı #1

    YENİ SEÇİM İHTİMALİ

    Lukaşenko, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeniden düzenlenmesine tamamen karşı olmadığını belirterek, ancak seçimlerin ne zaman yapılabileceğini tartışmak için erken olduğunu söyledi.

    "KORKAK DEĞİLİM"

    Belarus Cumhurbaşkanı, sözlerini "Ben korkağın biri değilim, korkmuyorum. Yani hiçbir yere kaçmadım ve kaçmayı planlamıyorum da. Çocuklarım da hiçbir yere gitmiyor.” diyerek tamamladı.

    Belarus'ta göstericiler Stella Meydanı'na yürüdü ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir