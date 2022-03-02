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    Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı

    Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı

    Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun BM Genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada, Rusya'nın hedefindeki bir sonraki ülkenin Moldova olarak görülmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 11:12
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    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7'nci güne girildi.

    Savaş devam ederken dünyanın önemli ülkelerinden Rusya'ya peş peşe yaptırımlar geldi.

    Bu süreçte dünyanın tepkisini çeken Putin'in destekçilerinden biri Belarus oldu.

    ARKASINDAKİ HARİTA DİKKAT ÇEKTİ

    Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Lukaşenko, kapsamlı bir harita üzerinden gelişmeleri anlattı.

    Ancak Lukaşenko’nun görüntüleri yayınlanınca, arkasındaki haritada bazı detaylar dikkat çekti.

    Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı ViDEO

    MOLDOVA'YI İŞGAL PLANI

    Rusya’nın Ukrayna’nın kritik şehirlerini ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada, Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki Moldova’ya saldırı düzenlendiği görüldü.

    Haritada Odessa kentinden Moldova’ya giriş yapılmasının planlandığı ve o yöne doğru bir ok çıkarılması da dikkatlerden kaçmadı.

    Lukaşenko nun sunum yaptığı işgal haritasında Moldova detayı #1

    Lukaşenko nun sunum yaptığı işgal haritasında Moldova detayı #2


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