Lüks seyahatlere çıkan ABD Yüce Mahkeme Yargıcı’ndan savunma Milyarder bir iş insanıyla yirmi yıldan fazla bir süre boyunca lüks seyahatlere çıkarak ‘pahalı hediyeler’ kabul ettiği iddia edilen ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, dün savunma açıklaması yaptı. Yargıç Thomas, iş insanının yakın arkadaşı olduğunu ve mahkemenin etik kurallarını bozmadığını savundu.

DHA

Teksaslı emlak milyarderi ve Cumhuriyetçi Parti’nin en büyük bağışçısı Harlan Crow, ABD Yüce Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas’ı lüks seyahatlere çıkardı, masrafları da kendisi karşıladı.

ABD merkezli internet haber kanalı ProPublica’nın 6 Nisan tarihli makalesinde Yargıç Thomas, bugün savunma açıklaması yaptı.

Yargıç Thomas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Misafirperverliği bildirmem gerektiği bana söylenmedi'

Harlan ve Kathy Crow en yakın dostlarımız arasında ve biz 25 yılı aşkın süredir arkadaşız. Arkadaşların yaptığı gibi onları tanıdığımız çeyrek yüzyıldan fazla bir süre boyunca bir dizi aile gezisinde onlara katıldık. Mahkemedeki görev süremin başlarında, meslektaşlarımdan ve yargıdaki diğer kişilerden rehberlik istedim ve mahkeme ile işi olmayan yakın kişisel arkadaşlarımın bu tür kişisel misafirperverliğinin bildirilmesinin gerekmediği bana söylendi.

Yıllık kazancı 285 bin dolar

Yargıç Thomas’ın, 2019 yılında Endonezya’ya yaptığı seyahatin maliyeti, 500 bin dolar olarak hesaplandı.

Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanı Başkanı George W. Bush tarafından atanan Yargıç Thomas’ın yıllık kazancının ise 285 bin dolar olduğu belirtildi.