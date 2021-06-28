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    Lüksemburg Başbakanı Bettel koronaya yakalandı

    Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 05:00
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    Lüksemburg Başbakanı Bettel koronaya yakalandı

    Lüksemburg’da koronavirüs hükümete sıçradı.

    Başbakan Xavier Bettel’in korona testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

    10 GÜN KARANTİNADA KALACAK

    Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Bettel’in 10 gün boyunca karantinada kalacağı ve şu anda ateş ve baş ağrısı gibi hafif semptomlar gösterdiği aktarılarak, Bettel’in bu süreçte evden çalışacağı ifade edildi.

    Yerel basında, Bettel’in 6 Mayıs’ta AstraZeneca aşının ilk dozunu aldığı ifade edilirken, 24-25 Haziran'da ise Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesine katıldığına dikkat çekildi.

    Lüksemburg Başbakanı Bettel koronaya yakalandı #1

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