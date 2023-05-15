Lüksemburg'da teknik arıza veren uçak acil iniş yaparken kaza atlattı Lüksemburg’da teknik arıza sonucu acil iniş yapmak zorunda kalan kargo uçağının iniş takımı koptu.

İHA

Lüksemburg’da facianın eşiğinden dönüldü..

Sol motorundaki arıza sonucu acil iniş yapmak zorunda kalan Cargolux firmasına ait Boing 747 tipi kargo uçağı, Lüksemburg Havalimanı’na iniş yaptığı sırada iniş takımlarından biri koptu.

İkinci denemede piste inebildi

Uçak, ilk denemesinde iniş takımının kopması üzerine pisti pas geçerken, ikinci iniş denemesinde güçlükle piste inebildi.

Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Cargolux tarafından yapılan açıklamada, “Dubai-Lüksemburg seferini yapan Boing 747 tipi kargo uçağı havada yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle pilotlar tarafından acil iniş prosedürüne uygun şekilde piste indirilmiştir” ifadeleri kullanılarak, kazayla ilgili uçakta inceleme başlatıldığı aktarıldı.