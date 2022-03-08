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    Lüksemburg'dan Ukrayna'ya 250 milyon euroluk yardım

    Zelensky, Başbakan Bettel ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Ukraynalı lider, Lüksemburg'un mali yardımına ilişkin ayrıntıyı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 14:11
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    Lüksemburg'dan Ukrayna'ya 250 milyon euroluk yardım

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bettel ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

    UKRAYNA'YA YARDIM KARARI

    "Ülkenin büyüklüğü eylemleriyle ispatlanır" ifadesini kullanan Zelensky, görüşmede Ukrayna'daki insani durumu ele aldıklarını söyledi.

    Zelensky, "250 milyon euroluk yardım, yaptırım politikasındaki liderlik ve Ukraynalı mültecilere desteği" nedeniyle Bettel'e teşekkür etti.

    AB'YE KATILIMI GÖRÜŞTÜLER

    Ukrayna lideri, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım yolundaki adımlarının da görüşmede gündeme geldiğini kaydetti.

    Lüksemburg dan Ukrayna ya 250 milyon euroluk yardım #1

    Lüksemburg dan Ukrayna ya 250 milyon euroluk yardım #2

    Lüksemburg dan Ukrayna ya 250 milyon euroluk yardım #3

    Lüksemburg dan Ukrayna ya 250 milyon euroluk yardım #4


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