Lüksemburg'dan Ukrayna'ya 250 milyon euroluk yardım

Lüksemburg'dan Ukrayna'ya 250 milyon euroluk yardım

Zelensky, Başbakan Bettel ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Ukraynalı lider, Lüksemburg'un mali yardımına ilişkin ayrıntıyı paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bettel ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

UKRAYNA'YA YARDIM KARARI

"Ülkenin büyüklüğü eylemleriyle ispatlanır" ifadesini kullanan Zelensky, görüşmede Ukrayna'daki insani durumu ele aldıklarını söyledi.

Zelensky, "250 milyon euroluk yardım, yaptırım politikasındaki liderlik ve Ukraynalı mültecilere desteği" nedeniyle Bettel'e teşekkür etti.

AB'YE KATILIMI GÖRÜŞTÜLER

Ukrayna lideri, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım yolundaki adımlarının da görüşmede gündeme geldiğini kaydetti.