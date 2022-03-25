Vatikan Büyükelçisi Göktaş, başarı ve liyakatin simgesi olan nişanı almak için düzenlenen törene katıldı.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından devlet nişanı taltif edildi.

"Pius Nişanı" olarak adlandırılan Vatikan Devlet Nişanı ve beratının tevcih seremonisi, Papalık Sarayı'nın birinci katında yer alan Cübbe Salonu'nda Latince icra edildi.

TÖRENE KATILDI

Başarı ve liyakatin tescili niteliğindeki nişanın tevcihi, dün Vatikan Başbakan Vekili Başpiskopos Edgar Pena Parra'nın ev sahipliğindeki törenle yapıldı.

Papa 9. Pius'un fermanıyla 1847'de ihdas olunan Pius Nişanı, o dönemden bu yana Papalar tarafından üst düzey yabancı devlet ve hükümet yetkilileri, ayrıca Vatikan nezdinde görev yapan büyükelçiler arasından belirlenen isimlere veriliyor.

Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi ViDEO

VATİKAN DEVLET NİŞANI VERİLDİ

Eski İspanya Kralı 1. Juan Carlos, Eski Belçika Kralı 2. Albert, Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, halihazırdaki İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Papalık tarafından kendilerine Vatikan Devlet Nişanı verilmiş isimler arasında yer alıyor.

Vatikan Başbakan Vekili Pena Parra başkanlığında düzenlenen törende, Büyükelçi Göktaş'ın yanı sıra Malezya, Bulgaristan, Fas, Slovenya, Senegal, Bosna-Hersek, Brezilya ve Kosta Rika'nın büyükelçileri de Vatikan Devlet Nişanı ile taltif edildi.

GÖKTAŞ'IN COMMENDATORE UNVANI

Büyükelçi Göktaş, Aralık 2018'de İtalya Devlet Nişanı da almıştı. Göktaş, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı olumlu katkılara istinaden İtalya Cumhurbaşkanlığınca "Commendatore" unvanıyla taltif edilmişti.

Göktaş, 1990'da Vatikan Gregorius Üniversitesi'nde dinler tarihi alanında yüksek lisans için gittiği Roma'da uzun süre NTV’nin ve Anadolu Ajansı'nın (AA) İtalya temsilciliğini yapmıştı.

2019'DA VATİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATANDI

2011'de Başbakanlık Basın Müşavirliği'ne atanmasının akabinde Türkiye'ye dönen Göktaş, 8 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalışmıştı.

Göktaş, 22 Mart 2019'dan bu yana Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.