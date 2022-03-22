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- Lviv Katolik Kilisesi’nde heykeller korumaya alındı
Lviv Katolik Kilisesi’nde heykeller korumaya alındı
Ukrayna'nın Lviv kentinin merkezinde yer alan Katolik kilisesinin içerisinde yer alan heykeller ve tarihi yapılar, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı süngerlerle kaplandı.
- İHA
- 22.03.2022 - 18:54
- Güncelleme : 22.03.2022 - 19:04
Rusya-Ukrayna savaşında 27’nci güne girildi.
Binlerce kişinin can verdiği bu savaşta, milyonlarca Ukraynalı ülkeyi terk etti.
Rus askerleri ülkeyi kuşatma altına almak isterken, geride kalanlar ise mücadele veriyor.
Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv şehrinde de halk muhtemel saldırıya karşı çeşitli önlemler almaya devam ediyor.
KİLİSEDEKİ HEYKELLER VE TARİHİ ESERLER SÜNGERLERLE ÇEVRİLDİ
Kentin merkezindeki Katolik kilisenin iç kısmında yer alan heykeller ve eserlerin etrafı kalın süngerlerle çevrildi. Kilisenin içerisine büyük bir iskele kurulduğu ve kalan tarihi yapılarında sünger ile kaplanacağı öğrenildi.
Öte yandan Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının da kilisenin içerisinde sergilendiği dikkat çekti.