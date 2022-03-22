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Lviv Katolik Kilisesi’nde heykeller korumaya alındı

Lviv Katolik Kilisesi’nde heykeller korumaya alındı

Ukrayna'nın Lviv kentinin merkezinde yer alan Katolik kilisesinin içerisinde yer alan heykeller ve tarihi yapılar, herhangi bir saldırı ihtimaline karşı süngerlerle kaplandı.