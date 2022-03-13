Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklar, bu kez Rus saldırısına hazırlandı

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklar, bu kez Rus saldırısına hazırlandı

Lviv'de 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve daha sonra kapatılan Ivan Franko Parkı’nda bulunan sığınak yeniden açıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 17. gününde de devam ederken, ülkenin birçok kentinde Rus ordusuna karşı direniş, çeşitli şekillerde sürüyor.

Ukrayna’nın doğu illerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken batı illerinde de muhtemel bir Rusya saldırısına karşı hazırlıklar sürüyor.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA SIĞINAK AÇILDI

Son olarak 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve daha sonra kapatılan Ivan Franko Parkı içerisinde bulunan bir sığınak yeniden kullanıma açıldı. Oldukça uzun olan sığınakta bütün hazırlıklar yapılırken, sığınağın içi yeniden temizlendi.

Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklar, bu kez Rus saldırısına hazırlandı - VİDEO

MUHTEMEL SALDIRIDA KULLANILACAK

Oturma banklarının yerleştirildiği sığınağa, elektrik tesisatı da çekildi.

Şuan için boş tutulan ancak muhtemel bir saldırıda kullanılacak olan sığınak, Lviv’de artan tedirginliği gözler önüne seriyor.