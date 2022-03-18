Ukrayna'nın en büyük ikinci havalimanı füze saldırısına uğradı. Bölgeden yoğun duman yükseldi.

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da havalimanı hedef alındı.

Saldırılar nedeniyle siviller için adeta sığınılacak adrese dönüşen ülkenin batısındaki Lviv kentinde bulunan havalimanına saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası bölgeden yükselen siyah duman kameraya yansıdı.

HAVALİMANI HEDEF ALINDI

Danylo Halytskyi Uluslararası Havalimanı, Ukrayna'nın ikinci büyük havalimanı olma özelliğine sahip ve Polonya'ya yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor.

Havalimanında en az iki patlamanın yaşandığı belirtilirken, kaç füzenin isabet ettiği ise bilinmiyor.

Lviv'de havalimanına saldırı düzenlendi ViDEO