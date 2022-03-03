Lviv'de heykeller sarılarak korumaya alındı

Rus ordusunun Kiev'e ilerleyişi devam ederken, ülkenin ikinci büyük şehri Lviv'de siviller, heykelleri sararak olası saldırı halinde zarar görmesini engellemeye çalışıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 8 gün geride kalırken, Rus ordusunun ilerleyişine Ukrayna ordusu direnerek karşılık veriyor.

Başkent Kiev'e Rus ordusunun uzaklığının birkaç kilometre olduğu basına yansırken, diğer büyük kentlerde de Ukraynalıların hummalı bir şekilde savaşı durdurma ve kenti koruma mücadelesi devam ediyor.

LVİV'DE SİVİLLER ŞEHRİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Bu mücadelelerden biri de ülkenin batısında bulunan, 800 bin nüfuslu Lviv'de sürüyor.

Kentte bir araya gelen siviller, demirden barikatlar ve zırhlı araçlar için tuzaklar hazırlayarak şehrin güvenliğini artırmaya çalışıyor.

HEYKELLER SARILARAK KORUMAYA ALINDI

Bazı siviller ise olası saldırı durumunda kent sokaklarında bulunan heykelleri, zarar görmemesi için sünger ve muşambalarla sardı.