Lviv'de savaş mağdurlarına yeni konutları teslim edildi

Savaşın gölgesinde bölge halkının yaralarının sarılması için harekete geçen Ukraynalı yetkilileri,, 30 daireden oluşan sosyal konut inşa ederek hak sahiplerine anahtarları teslim etti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 9'uncu aya girildi...

Rus askeri birliklerinin ülkeye girmesi ile başlayan işgal, ülkede milyonlarca insanın evini terk etmesine neden oldu.

Lviv'e yoğun saldırı

Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehri savaş süresince yoğun saldırılara maruz kaldı.

İlk günlerde doğuda yaşayanlar için sığınak olan kent daha sonra bölge halkının adeta kaçtığı bir şehre dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde de başkent Kiev'e yapılan saldırının ardından Lviv'de ve Rus güçlerinin bir süre önce çekildiği Harkov'da da peş peşe patlama sesleri duyulmuştu.

Yaralar sarılıyor

Kent şimdilerde ise doğuya oranla nispeten sakin günler geçiriyor.

Bu kapsamda Ukraynalı yetkililer yaraların sarılması için harete geçti.

30 dairelik sosyal konut inşa edildi

AA'nın aktarımına göre; bölgede kullanılamaz hale gelen evler için düğmeye basan yetkililer, savaş mağdurları için inşa edilen 30 dairelik sosyal konutun devir teslim töreni gerçekleştirdi.

Kent sakinlerinin mutluluğu ise objektiflere yansıdı.