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    Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı

    Ukrayna’nın Lviv şehrinde Rus saldırıları ihtimaline karşın şehrin girişinde bulunan yön tabelaları kapatılmaya başlandı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 10:20
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    Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş 25. gününde devam ederken, Ukrayna’nın Lviv şehrinde saldırılara karşılık savunma hazırlıkları sürüyor.

    Şehrin dışında bulunan yön tabelaları Rus saldırıları ihtimaline karşın kapatılmaya başlandı.

    RUS ASKERLERİNE YÖN BULMA SORUNU YAŞATMAK İÇİN ENGELLENİYOR

    Bu sayede Rus askerlerinin gidecekleri yönü bulmaları engellenmeye çalışılıyor.

    Daha önce Kiev'de gerçekleşen saldırıların ardından şehirdeki yön tabelaları kapatılmıştı.

    Lviv de yön tabelaları kapatılmaya başlandı #1

    Lviv de yön tabelaları kapatılmaya başlandı #2

    Lviv de yön tabelaları kapatılmaya başlandı #3

    Lviv de yön tabelaları kapatılmaya başlandı #4


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