Macaristan: Arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki barış çabalarını desteklediklerini söyleyen Macar Bakan Szijjarto, "Şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye’dir" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Türkiye taraflar arasında tüm dünyaya örnek olacak bir diplomasi trafiği izledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’nin barış çabalarını desteklediğini belirten bir açıklama yaptı.

AA’nın haberine göre; Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik çabalarını desteklediklerine işaret eden Szijjarto, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeşim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun barış için gösterdiği çabaları gönülden destekliyoruz.

“Başarılı olan tek ülke Türkiye”

Gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye’dir."

“Savaş yaşanan bir bölgenin komşularıyız”

Ukrayna’nın tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın da arabuluculuk anlamında tek başarılı anlaşma olduğunu vurgulayan Szijjarto, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Çavuşoğlu ile birkaç hafta önce New York’ta görüştük, burada kendisinden arabuluculuk konusunda gayret göstermeye devam etmesini rica ettim çünkü savaş yaşanan bir bölgenin komşularıyız. Barış istiyoruz. Barış da sadece müzakerelerle gelebilir. Bu yüzden gelecekte de Türkiye’nin arabuluculuk çabalarında daha da başarılı olmasını umuyoruz."

Szijjarto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülen görüşmelerden de barışa yaklaşılmasını sağlayacak sonuçların çıkması umudunu dile getirerek, “Macaristan barış istiyor.” dedi.