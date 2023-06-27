Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanması imkansız Kiev'in devam eden savaşı kazanmasının mümkün olmadığını söyleyen Orban, "Rusların bizim gibi bir ülke olmadığını unutmayın" dedi. Macaristan Başbakanı, ABD'nin istemesi halinde Ukrayna'da barış olacağını söyledi.

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Orban, Putin'e yöneltilen suçlamalardan Ukrayna'da sağlanabilecek barışta ABD'nin rolüne kadar değerlendirmelerde bulunurken, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanmasının imkansız olduğunu da söyledi.

Alman Bild ve Welt gazetelerine demeç veren Orban, Ukrayna ile Batı arasındaki iş birliğinin başarısızlıkla sonuçlandığını savundu.

Ukrayna'nın kazanması mümkün değil

Finansal ve askeri olarak destekledikleri Ukraynalıların cephede savaştığını aktaran Orban, şöyle dedi:

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir savaşı kazanabileceğini düşünmek, durumu yanlış anlamaktır. Bu mümkün değil.

Orban, Ukrayna askerlerinin Ruslardan daha çabuk tükeneceğini belirterek, sonunda belirleyici faktörün de bu olacağını ifade etti.

Rusların bizim gibi bir ülke olmadığını unutmayın

Rusya'nın Batı'dan farklı çalışma tarzı olduğuna dikkati çeken Orban, şu ifadeleri kullandı:

Rusya'daki yapılar çok istikrarlı. Orduya, gizli servise, polise dayanıyorlar, bu yüzden farklı bir ülke, askeri odaklı bir ülke. Bu yüzden Rusların bizim gibi, Almanya ya da Macaristan gibi bir ülke olmadığını unutmayın.



Bu farklı bir dünya. Yapı farklı, güç farklı, istikrar farklı. Dolayısıyla bizim mantığımızla onların nasıl çalıştığını anlamak isterseniz, her zaman yanılırız.

ABD isterse Ukrayna'da barış olur

Orban, Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlanması konusunda ABD'yi işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ancak asıl önemli olan ABD'lilerin ne yapmak istediğidir. Ukrayna artık egemen bir ülke değil, paraları yok, silahları yok.



Sadece biz onları desteklediğimiz için savaşabiliyorlar. Dolayısıyla ABD barış istediğine karar verirse, barış olacaktır.

Putin savaş suçlusu değil

Ayrıca Başbakan Orban, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak görmediğini de dile getirdi.