Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan seçim açıklaması: Erdoğan kazansın diye dua ettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi seçim zaferine dünya liderlerinden tebrikler gelmeye devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da, sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Amerika yanlısı ilan etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 17'nci zaferini ilan etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarifi zaferi, yurt genelinde bayram coşkusu yarattı.

Öte yandan dünya liderlerinden de tebrikler yağdı.

Orban'dan Kılıçdaroğlu'na: Amerika yanlısı

Bir tebrik de Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan geldi. Orban seçim sonuçlarını büyük bir rahatlıkla karşıladıklarını açıkladı.

Bununla da kalmayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için dua ettiğini de belirten Orban, "Erdoğan kazanmasaydı bizim için trajedi olurdu." dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘Amerika yanlısı’ olarak da ilan etti.

Ne olmuştu?

Seçim öncesi televizyon ekranlarında ve yaptığı röportajlarda demeçler veren Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda yapacaklarını anlattı.

Bunlardan biri de NATO’nun kararlarına uyarak Rusya’ya yaptırım uygulayacağını belirtti.

Türkiye’nin en büyük turizm pazarı durumundaki Rusya’ya karşı bu duruşu sergilemesi ise büyük tepki çekmişti.

"Devlet adamlığı böyle olmaz"

Öyle ki bu açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da sert yanıt gelmişti.

Kılıçdaroğlu’nun hala siyaseti öğrenemediği belirten Erdoğan, “Devlet yönetmede adeta iplikle bağlı tutacaksın. Devleti böyle yönetemezsiniz. Bay bay Kemal sen hala siyaseti öğrenemedin, çırak bile olamadın. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın. Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı. Devlet adamlığı böyle olmaz. Böyle bir yaklaşım yoktur. Sözcü Peskov 'İspatlaması lazım' dedi. Yoksa altından kalkamazsın. Batı, muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıştı. Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu’nun peşine düşüp de ömür boyu savunduğu değerlere sırtını dönenlerin durumuna düşürmesin.” ifadelerini kullanmıştı.