Macaristan: NATO ile Rusya'nın doğrudan çatışması dünya savaşına yol açar Stoltenberg ile görüşen Dışişleri Bakanı Szijjarto, iki tarafın karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi.

NATO ile Rusya arasında yaşanabilecek olası çatışma konusunda uyarılar devam ediyor.

Askeri ittifak, Ukrayna'ya silah desteği sağladığını, çatışmalara doğrudan müdahil olmadığını söylüyor.

Rusya doğrudan çatışma uyarısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO ülkelerini Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmemeleri konusunda uyardı.

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Szijjarto, şöyle dedi:

"Başka bir dünya savaşına yol açar"

Mevcut durumda NATO, yakın çevremizde savaşa girmiyor. Şimdi böyle. Ama NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma, başka bir dünya savaşına yol açar.

"Barışçıl yollarla çözülmeli"

Macaristan hükümeti, Ukrayna'daki çatışmanın başlamasının ardından Kiev'e silah göndermeyeceğini söylemiş, sorunun yalnızca barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna'ya silah göndermeyi reddettiler

Szijjarto, Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında da bu tutumu yineledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Ukrayna ordusuna mühimmat tedarikinin ortak finansmanına katılmayı reddettiğini ifade etti.

Kırım’da Rus seyir füzeleri imha edildi

Bu arada, Ukrayna Ulusal Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Kırım’ın kuzeyindeki Canköy şehrinde meydana gelen patlamada Rus seyir füzelerinin imha edildiğini öne sürdü.

Ukrayna İstihbaratı GUR’dan yapılan yazılı açıklamada, Kırım’ın kuzeyindeki Canköy şehrinde patlama meydana geldiği belirtildi.

"Patlamada demir yolunun yanı sıra nakliye sırasındaki Rus 'Kalibr' seyir füzeleri imha edildi." ifadesine yer verilen açıklamada, bu füzelerin Rus Karadeniz Filosunun gemilerinden fırlatılması amacıyla götürüldüğü iddia edildi.