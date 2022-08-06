Macaristan ve Polonya, AB'nin gaz tüketimini azaltma planını desteklemedi

Macaristan ve Polonya, AB'nin gaz tüketimini azaltma planını desteklemedi

Budapeşte, karar nedeniyle güvenliklerinin etkileneceğini söyledi. Varşova ise yüzde 15'lik azaltma kararının yasal dayanağında sorun olduğunu öne sürdü.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azalması nedeniyle üye ülkelerden gaz tedarikini azaltmasını istiyor.

Plan kapsamında Brüksel, birlik ülkelerinden yüzde 15 azaltma kararı almasını bekliyor.

Gaz azaltma krizi

Ancak Macaristan ve Polonya, AB'nin gaz tüketimini azaltma planına karşı oy kullandı.

Reuters'ın haberine göre, AB içinde söz konusu plana karşı çıkan iki ülke yalnızca Macaristan ve Polonya.

"Yasal dayanağı kusurlu"

Budapeşte yönetimi, devletin enerji güvenliğini etkilediğini düşünerek AB planlarının yasallığını sorguluyor.

Varşova ise anlaşmanın yasal dayanağını "kusurlu" olarak nitelendirdi ve AB üyelerinin enerji dengesini etkileyen kararların tüm üye ülkelerden oy alması gerektiğini belirtti.

Gönüllü olarak yüzde 15 azaltılacak

İtirazlara rağmen plan, oyların büyük bir çoğunluğunu aldığı için onaylandı.

AB Konseyi tarafından kabul edilen karara göre, 8 ay içinde ülkelerin gönüllü olarak gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltması gerekiyor.