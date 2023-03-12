Macaristan'da 40'tan fazla araç kazaya karıştı: 13'ü ağır onlarca yaralı var Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 42 araç birbirine girdi, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Macaristan'da 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası araç içi kameraya yansıdı.

Başkent Budapeşte’nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda yaşanan kazada 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.

Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Toz fırtınası görüş mesafesini sınırlandırdı

Macaristan Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.