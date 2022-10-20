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    Macaristan’da, AB’nin ortak doğalgaz alma fikrine eleştirdi

    Başbakan Orban, AB’nin ortak doğalgaz alma fikrini, “Birlikte aşı satın aldığımız zamanları hatırlatıyor. Yavaş ve pahalı” diyerek eleştirdi.
    • 20.10.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:41
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    Macaristan’da, AB’nin ortak doğalgaz alma fikrine eleştirdi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle başlayan enerji krizine karşı, Avrupa Birliği ülkeleri ortak bir çözüm arayışında.

    Gündeme son olarak, Birliğin ortak doğalgaz tedarik etme fikri ortaya atıldı.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu fikri koronavirüs zamanında ortak aşı alma dönemine atıf yaparak eleştirdi.

    “Avrupa Konseyi Zirvesi'nde büyük bir tartışma bekliyorum”

    AA’nın haberine göre; Orban, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Brüksel'in ortak doğalgaz tedarikine ilişkin son planı bana birlikte aşı satın aldığımız zamanları hatırlatıyor. Yavaş ve pahalı. Yaklaşan Avrupa Konseyi Zirvesi'nde büyük bir tartışma bekliyorum."

    Macaristan’da, AB’nin ortak doğalgaz alma fikrine eleştirdi #1

    “Ekonomimizi yönetmemiz gerekiyor, bu kadar basit”

    Orban, diğer bir paylaşımda ise Rusya'dan doğalgaz alınmamasına yönelik çağrılara tepki göstererek, "Bana Rus gazının kötü olduğunu söylüyorlar. Satın almayı bırakmamız gerektiğini söylüyorlar. Ama kimse bize Rus gazını nasıl değiştirebileceğimizi söylemiyor. Beş yıl sonra değil, yarın. Ekonomimizi yönetmemiz gerekiyor, bu kadar basit." ifadelerine yer verdi.


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