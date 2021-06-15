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    Macaristan'da eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı

    Macaristan'da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasa teklifi parlamentoda kabul edildi.
    • AA
    • 15.06.2021 - 23:58
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    Macaristan'da eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı

    Macaristan'da hükümet tarafından çocuk istismarının önüne geçmek için hazırlanan yasa tasarısı, Meclis'te 1 ''hayır'' oyuna karşı 157 ''evet'' oyuyla kabul edildi.

    Yasaya göre okullarda, 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

    Televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

    AMAÇ ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNÜNE GEÇMEK

    Çocuk istismarının engellenmesine yönelik düzenlemede ayrıca, pedofili suçlularına verilen cezalar ağırlaştırılırken, bu kişilerin lunapark, hayvanat bahçesi ve yüzme havuzu gibi yerlerde çalışmaları da yasaklandı.

    Bazı muhalefet partileri, hükümetin pedofili karşıtı yasayı eşcinsellikle karıştırdığı gerekçesiyle Meclis'teki oylamaya katılmayarak boykot etti.

    Macaristan da eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı #1

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