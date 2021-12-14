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    Macaristan’da, kaçak göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı

    Kaçak göçmenleri taşıyan otomobilin sürücüsü, dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı. Kontrolden çıkıp eve çarparak takla atan otomobildeki 7 kaçak göçmen, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 10:18
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    Macaristan’da, kaçak göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı

    Macaristan’da, Csongrad-Csanad ilçesindeki Morahalom kasabasında, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan kaçak göçmenleri taşıyan otomobil sürücüsü, dur ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

    Polisin takibe aldığı sürücü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bir eve çarparak takla attı.

    4 KAÇAK GÖÇMEN YARALANDI

    Csongrad-Csanad Polis Departmanı tarafından kazayla ilgili yapılan açıklamada, 7 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Ayrıca, sürücü dahil 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, otomobilde 10 göçmenin bulunduğu aktarıldı.

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    Macaristan’da, kaçak göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı #5

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