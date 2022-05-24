Petrol
110.37
-0.37%
Euro
17.3166
1.65%
Dolar
16.1308
1.29%
Altın
967.07
1.93%
Borsa
2375
-0.25%
Bitcoin
474.698
-0.90%
BTXN Coin
13.23
-0.52%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Macaristan'da OHAL ilan edildi

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ülkelerine yönelik tehditler karşısında, hızlı kararlar alabilmek amacıyla OHAL ilan edildiğini açıkladı.
    • 24.05.2022 - 21:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Macaristan'da OHAL ilan edildi

    Ukrayna-Rusya savaşının Avrupa siyasetine etkileri devam ediyor.

    Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban liderliğinde yeni hükümet kuruldu.

    OHAL ilan etti

    Orban, hükğmetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan’da OHAL ilan etti.

    Orban sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin komşu ülke Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini ifade etti.

    İlk önlemler yarın açıklanacak

    "Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde" ifadelerini kullanan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını belirtti.

    Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) Partisi’nin lideri Orban, 3 Nisan’daki genel seçimlerde parlamentoda 3’te 2 çoğunluğu kazanmıştı.

    Orban, 12 yıllık görev süresi boyunca yetkilerini kademeli olarak artırırken, Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları grupları tarafından sık sık eleştiriliyor.

    Macaristan da OHAL ilan edildi #1


    İlginizi Çekebilir

    İzmir’de 6 öğrenciye yönelik istismar davası: Yeniden yargılanacak
    3. Sayfa

    İzmir’de 6 öğrenciye yönelik istismar davası: Yeniden yargılanacak

    2022 Bekçilik ön sağlık kontrolü nasıl yapılır, nelere bakılır?
    Gündem

    2022 Bekçilik ön sağlık kontrolü nasıl yapılır, nelere bakılır?

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir