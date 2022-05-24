Macaristan'da OHAL ilan edildi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ülkelerine yönelik tehditler karşısında, hızlı kararlar alabilmek amacıyla OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Ukrayna-Rusya savaşının Avrupa siyasetine etkileri devam ediyor.

Macaristan’da 3 Nisan'da yapılan genel seçimi üst üste dördüncü kez kazanan Başbakan Viktor Orban liderliğinde yeni hükümet kuruldu.

OHAL ilan etti

Orban, hükğmetin kurulmasının hemen ardından Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle gece yarısından itibaren Macaristan’da OHAL ilan etti.

Orban sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin komşu ülke Ukrayna'daki savaşın meydana getirdiği zorluklara daha hızlı yanıt verebilmek için acil durum yetkilerini üstleneceğini ifade etti.

İlk önlemler yarın açıklanacak

"Dünya bir ekonomik krizin eşiğinde" ifadelerini kullanan Orban, Macaristan'ın Ukrayna'daki savaşın dışında kalması ve "ailelerin mali güvenliğini koruması" gerektiğini aktardı. Orban, hükümetin acil durum kapsamındaki ilk önlemlerini yarın açıklayacağını belirtti.



Genç Demokratlar Birliği (Fidesz) Partisi’nin lideri Orban, 3 Nisan’daki genel seçimlerde parlamentoda 3’te 2 çoğunluğu kazanmıştı.

Orban, 12 yıllık görev süresi boyunca yetkilerini kademeli olarak artırırken, Avrupa Birliği (AB) ve insan hakları grupları tarafından sık sık eleştiriliyor.



