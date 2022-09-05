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    Macaristan'da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı

    Macaristan'da 2022 yazının ortalama 22,8 dereceyle, 1901'den beri yaşanan en sıcak yaz mevsimi olduğu açıklandı.
    • 05.09.2022 - 20:24
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    Macaristan'da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı

    Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede yaz mevsimi ortalama sıcaklığının 20,8 derece, bu yıl yaz mevsiminin ortalama sıcaklığının ise 22,8 derece olduğu belirtildi.

    Günlük en yüksek sıcaklık 41,5 derece kaydedildi

    Ülkenin birçok yerinde 1901'den beri görülmeyen sıcaklıklar yaşanırken, günlük en yüksek sıcaklık 41,5 dereceyle Kiskunfelegyhaza ve Hodmezövasarhely bölgesinde kaydedildi.

    AA'da yer alan habere göre, artan sıcaklığın etkisiyle ülke genelinde kuraklıkların da yaşandığı belirtilen açıklamada, 1991-2020 arasında 203,5 milimetre olan yağış ortalamasının 2022 yaz mevsiminde 137,3 milimetreye düştüğü belirtildi.

    Macaristan da son 121 yılın en sıcak yazı yaşandı #1


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