Macaristan'da tren ile minibüs çarpıştı: 5 ölü

Macaristan'da tren ile minibüs çarpıştı: 5 ölü

22 yolcu taşıyan tren ile geçiş yasağı uyarısına rağmen hemzemin geçide giren minibüs çarpıştı. Feci kazada 5 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Macaristan'ın Csongrad-Csanad bölgesindeki Mindszent kentinde, hemzemin geçitte bir tren, minibüse çarptı.

Ulusal Ambulans Servisi Sözcüsü Pal Györfi, Macar Haber Ajansına (MT) yaptığı açıklamada, Mindszent'te minibüsün raylara çıkması sonucu yaşanan kazada, 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 13 kişinin ise yaralandığını söyledi.

‘MİNİBÜS TREN YOLUNA GİRDİ’

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra ambulans helikopterin de intikal ettiğini belirten Györfi, yaralıların bölgedeki hastanelere taşındığını kaydetti.

Macaristan Devlet Demir Yolları'ndan (MAV) yapılan açıklamada, kaza yapan trenin 22 yolcu taşıdığı, hemzemin geçitteki ışıkların çalıştığı, minibüsün geçiş yasağı uyarısına rağmen tren yoluna girdiği bildirildi.

Ayrıca trenin, Kiskunfelegyhaza kentinden Hodmezovasarhely kentine seyir halinde olduğu aktarıldı.