Macaristan, kaçak göçmenleri Brüksel'e gönderiyor Macaristan hükümeti, Avrupa Birliği (AB) yönetimini AB’ye gelmek isteyen her göçmene ücretsiz tek yönlü Brüksel bileti vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi

Göçmen sorunu tüm Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ediyor.

Özellikle Macaristan ve Avrupa Birliği arasında uzun süredir çözülemeyen ve süren göçmen krizi, yeniden alevlendi.

Daha önce Macaristan'ı 200 milyon euro ceza ödemeye mahkum eden Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği karar, Macaristan'da eleştirilmeye devam ediliyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yaptığı konuşmada göçün Avrupa Birliği'ni (AB) parçalayacağını söyledi ve bu göçün durdurulması için yeni yasalar çıkarılmasını talep etti.

MACARİSTAN'DAN BRÜKSEL'E "ÜCRETSİZ BİLET"

Macaristan Parlamento Sekreteri Bence Ratvari, AB'nin göçmen politikası nedeniyle ülkesine kota ve para cezası uygulamaya devam etmesi halinde yasadışı göçmenleri doğrudan Brüksel'e göndermekle tehdit etti.

"BRÜKSEL'E TEK YÖNLÜ SEYAHAT İMKANI SUNUYORUZ"

Başkent Budapeşte'de basın toplantısı düzenleyen Retvari, AB'nin Macaristan'ı sınırlarından "yasadışı göçmenlere" izin vermeye zorlamak istediğini söyledi.

Retvari, ülkesinin "bu yasadışı göçmenlere gönüllü olarak, ücretsiz şekilde Brüksel'e tek yönlü seyahat imkanı sunacağını" söyledi.

GÖÇMENLER HANGİ STATÜYE SAHİP OLACAK?

Retvari planladıkları nakil sürecini "Avrupa prosedürlerinden geçtikten sonra" gerçekleşeceğini söyledi ancak göçmenlerin nakledildikten sonra hangi statüye sahip olacakları konusunda ayrıntı vermedi.

YOLCU OTBÜSLERİNİN ARKASINDA KONUŞMA YAPTI

Retvari, üzerinde "Röszke-Brüksel" yazılı ışıklı tabelalar bulunan ve göçmenleri Macaristan'ın Sırbistan ile olan güney sınırından Belçika'daki AB merkezine götürecek olan bir dizi yolcu otobüsünün arkasında bu konuşmaları yaptı.

"Brüksel yasadışı göçmenleri istiyorsa, onları alabilir" diyen Retvari, Ağustos ayı sonunda "Brüksel göçmenleri istiyorsa, onları alır" diyen Cumhurbaşkanlığı ofisinden sorumlu bakan Gergely Gulyas'ın sözlerini kelimesi kelimesine yineledi.

KESİCİ UÇLU TEL DETAYI

Macaristan, 2015 yılında çoğunluğunu Suriye’den gelen mültecilerin oluşturduğu düzensiz göçmen akını sonrasında sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmış, Hırvatistan ve Sırbistan ile olan sınırlarına kesici uçlu tel örgü çekmişti.