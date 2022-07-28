Macaristan'dan AB'ye: Rusya stratejisinden vazgeçin

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı sürdürdüğü strateji konusunda fikir ayrılıkları artmaya başladı.

Bu fikir ayrılıklarından biri Viyana’da Başbakan Karl Nehammer ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban görüşmesinden sonra dile getirildi.

"Savaş yönelik strateji değiştirilmeli"

AA'nın haberine göre Rusya - Ukrayna savaşına da değinen Orban, NATO’nun desteğiyle Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaştığını, bu yöntemle savaşın kazanılamayacağını belirterek, bu stratejinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Orban, "Strateji değişikliği olmadan barış gelmez, barış olmadan hiçbir sorunu çözemeyiz, enerji (doğal gaz) alamayız ve bütün Avrupa Birliği (AB) bir tür savaş ekonomisine girer." dedi.

"Bizi ciddi sorunlarla karşı karşıya getirir"

Barış için adım atılmaması durumunda savaş ekonomisiyle karşı karşıya kalınacağını bunun da ciddi ekonomik sorunlar doğuracağını kaydeden Orban, "Burada konu kaloriferleri birkaç derece kısmakla alakalı değil. Eğer ekonomik gerileme yaşanırsa, bu işsizlik oranlarını artırır, bu da bizi, ekonomik ve siyasi istikrar açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya getirir. Bu nedenle barış için her şeyi yapmamız gerekiyor. Bugün ki toplantıda Avusturya’yla paylaştığımız en önemli mesaj buydu." değerlendirmesini yaptı.

"AB'nin hatalı stratejisi"

Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bindiğimiz arabanın 4 tekerleği de patlak. Birinci patlak teker, bu stratejiyle savaşı kazanacağımızı düşünmek, bu şekilde savaş kazanılamaz. İkinci patlak teker, Moskova’yı yaptırımlarla istikrarsızlaştırmak, bu da mümkün değil.

Üçüncü patlak teker ise yaptırımlara rağmen ekonomik sorun yaşamadan siyasi istikrarı sürdüreceğimiz görüşü. Bugüne kadar 4 hükümet yıkıldı, diğerleri de sırada bekliyor.

"Dünya bizim tarafımızda değil"



Dördüncü patlak teker ise ABD’nin seçilmiş bir düşmana bütün dünyanın karşı durmasını sağlayabilecek durumda olduğunu düşünmek.

Çin, Hindistan, Arap ülkeleri buna karşı, dünya bizim tarafımızda değil. Bu nedenle Macaristan olarak diyoruz ki bu strateji değiştirilmeli."

Brüksel’in doğal gaz tasarrufu veya hangi ülkenin ne kadar gaz depolayacağı ya da kullanacağına ilişkin açıklamalarını olumsuz bulduğunu belirten Orban, ülkelerin ihtiyaçlarına ilişkin kararları kendilerinin vermesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade etti.

"Doğal gaz ambargosundan kaçınılmalı"

Orban, ülkesinin AB’nin Rusya’ya yönelik aldığı bütün yaptırım kararlarına uyduğunu belirterek, "Şu an bir duvarın önünde duruyoruz. Bu duvarın adı doğal gaz ambargosu. Birliğe tavsiyem bu duvara çarpamaması yönünde. Eğer öyle olursa (doğal gaz ambargosu karşıtı olarak) ben yalnız olmayacağım.” görüşünü paylaştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’e yönelik yaptırım önerilerine karşı olduklarını belirten Orban, bu durumun özellikle Balkanlar’da ciddi sorunlara yol açacağını sözlerine ekledi.