MacKenzie Scott'tan 436 milyon dolarlık bağış kararı

MacKenzie Scott'tan 436 milyon dolarlık bağış kararı

Bezos'un eski eşi, geçen yıl aldığı karar doğrultusunda, kâr amacı gütmeyen kuruluşa bağış yaptı.

Dünyanın en zengin kadınları arasında gösterilen MacKenzie Scott, bağış yapmaya karar verdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan ayrılarak fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile hayatını birleştiren Scott, son bağışını kâr amacı gütmeyen bir organizasyona yaptı.

BAĞIŞ MİKTARI

Scott'un 436 milyon dolar bağışladığı belirtilirken, 25 milyon doların ulaştığı, geri kalan miktarın bağlı kuruluşlara dağıtılacağı kaydedildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Scott, 55.7 milyar dolar net servete sahip.

2.7 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI

Geçen yıl haziran ayında yaptığı açıklamada Bezos, 286 organizasyona 2.7 milyar dolar bağışta bulunacağını söylemişti.

Scott, "Kuruluşlara güven ve teşvik işareti olarak nispeten büyük hediyeler vermeyi seçtik." demişti.