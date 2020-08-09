Fransa Cumhurbaşkanı Macron, basın açıklaması yaparken Lübnan Cumhurbaşkanı Aun'u kameraların önünden uzaklaştırdı.

Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'a destek için Fransa ve Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülüğünde telekonferansla gerçekleştirildi

YANINDAN UZAKLAŞTIRDI

Görüşmenin ardından Macron ve Aun birlikte dışarı çıkarken görüntülendi.

Macron ve Aun gazetecilerin yanına geldiğinde, Macron'un Lübnan Cumhurbaşkanı Aun'u kameraların önünden uzaklaştırması oldukça dikkat çekti.

Macron Lübnan Cumhurbaşkanı Aun'u yanından uzaklaştırdı VİDEO



"SÖZ KONUSU KRİZLERLE MÜCADELE ETMEK BU ÜLKENİN GÜCÜNÜ AŞIYOR"

Düzenlenen konferansta büyük bir patlamayla sarsılan Beyrut'ta ihtiyaçların oldukça fazla olduğu ve kış aylarından önce bu ihtiyaçların karşılanması konusunda acele ettiklerini söyleyen Aun, "Bizler, koronavirüs etkilerinin yanı sıra ekonomik, finansal ve mülteci krizleriyle boğuştuğumuz sırada bir depreme yakalandık. Dolayısıyla söz konusu krizlerle mücadele etmek bu ülkenin gücünü aşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Aun, "Beyrut'un yaşanan şiddetli patlamanın öncesine dönmesi için büyük yerel ve uluslararası çabalar gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"PATLAMA HAKKINDA ULUSLARARASI SORUŞTURMA ZAMAN KAYBI OLACAKTIR"

Aun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama hakkında uluslararası soruşturma yapılması zaman kaybı olacaktır” dedi.

Aun geçtiğimiz günlerde ise patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın uluslararası yapılmasına yönelik gelen taleplerin gerçeği saptırma girişimi olarak nitelendirmişti.