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    Macron, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım kararı almasını istedi

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları tanımasından ötürü, Avrupa'nın bu ülkeye yaptırım kararı almasını istedi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 01:11
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    Macron, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım kararı almasını istedi

    Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin'in söz konusu kararını kınadı.

    AVRUPA'NIN, RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIM KARARI ALMASINI İSTEDİ

    Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.

    Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

    Macron, Avrupa nın Rusya ya yaptırım kararı almasını istedi #1


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