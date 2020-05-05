Macron: Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 Mayıs'ın koronavirüs salgınında yeni bir aşama olacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgını nedeniyle bu yaz uluslararası seyahatlerin sınırlı olacağını söyledi.

Başkent Paris'in banliyölerinden Poissy'de bir okulu ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı savaşın henüz kazanılmadığını söyledi.

Virüsle uzun süre yaşanması gerektiği ve aşının hazır olmadan salgının ortadan kalkmayacağını vurgulayan Macron, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmaya başlanacağı 11 Mayıs'ın yeni bir aşama olacağını kaydetti.

Macron, bu tarihten itibaren ekonomik hayatın tekrar başlaması gerektiğini belirtti.

"AVRUPA'DA KALACAĞIZ"

"Bu yaz uluslararası seyahatler sınırlı olacak. Dolayısıyla Avrupa'da kalacağız. Salgının durumuna göre bunu daha da sınırlandırabiliriz." ifadesini kullanan Macron, haziran başında bununla ilgili takvimin belirlenebileceğini aktardı.

FRANSA'DA 25 BİN 201 ÖLÜM

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 201'e, vaka sayısı ise 203 bin 253'e yükselmişti.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ GEVŞETİLECEK

Fransa, koronavirüs tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken, aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak.

BİR SINIFTA EN FAZLA 15 ÖĞRENCİ

Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek, hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak.

Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.