Macron, çarşamba günü Irak'a gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, çarşamba günü Irak’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği açıklandı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz ve Ege kıta sahanlığı geriliminde Yunanistan'a açık desteğini ilk günden itibaren gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da da etkinlik alanı yaratmaya çalışıyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen amonyum nitrat patlamasının ardından bölgeye gelen tek batılı lider olan Macron, çarşamba günü de resmi temaslarda bulunmak için Irak'a gidecek.

İLK KEZ IRAK'A GİDİYOR

Macron bu ziyaretiyle, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi olmasının yanında, ülkeye ilk ziyareti oacak.

GÜNDEMİNDE EGEMENLİK KONUSU VAR

Fransa tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Irak tarafı ziyaret iddiasını doğruladı.

Fransa Cumhurbaşkanı burada, Irak merkezi yönetiminin yanında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Macron'un ziyaretinde ana gündeminin ise egemenlik olacağı bildirildi.