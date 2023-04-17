Macron, Fransa'yı karıştıran emeklilik reformunun gerekli olduğunu savundu Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi yangın yerine çeviren emeklilik reformunun 'gerekli' olduğunu belirtti.

AA

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınırken gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Macron reformun gerekliliğini savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reforma karşı ülke genelinde düzenlenen protestoları değerlendirdi.

Reformun yol açtığı öfkeyi duyduğunu ancak düzenlemenin gerekli olduğunu belirten Macron, "Herkesin emekliliğini garanti altına almak için bu değişikliklere ihtiyaç vardı" derken daha fazla çalışmanın tüm ülke için daha fazla refah oluşturacağını savundu.

Fiyatların arttığını ve gelirlerinin birçok Fransız'a iyi yaşama olanağı sağlamadığını ifade eden Macron, konuşmasının ülkenin protesto ve grevler döneminden uzaklaşmasına yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.