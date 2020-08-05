Macron, patlama felaketi yaşayan Lübnan'a gidiyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yarın, patlamayla sarsılan Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaret edeceği duyuruldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut, dün yaşanan şiddetli bir patlamaya sahne oldu.

100 kişinin ölümüne binlerce kişinin yaralanmasına neden olan patlamadan sonra ülkede, 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi.

MACRON BEYRUT'U ZİYARET EDECEK

Hala enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok ülkeden taziye mesajları yayınlandı.

Ülke liderleri arasından ilk ziyaret kararı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldi.

Ziyaret kararı öncesinde Fransa, ‘Lübnan’ın Hiroşiması’ olarak adlandırılan patlamanın ardından ülkeye tonlarca yardım malzemesi ve acil durum ekipleri sevk etmek için harekete geçmişti.

SİYASİ LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın gerçekleşecek ziyarette, Macron’un Lübnanlı siyasi liderlerle de bir araya geleceği belirtildi.

Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu, ancak iki ülke arasındaki yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.