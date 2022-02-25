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    Macron, Putin ile telefonda görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 00:22
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    Macron, Putin ile telefonda görüştü

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü.

    UKRAYNA ÇEVRESİNDEKİ DURUM HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

    Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız tarafının inisiyatifiyle düzenlenen Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ukrayna çevresindeki durum hakkında ciddi ve açık bir görüş alışverişi yapıldı" denildi.

    MACRON'A KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPILDI

    Açıklamada, Putin’in, Macron’a Rusya’nın Ukrayna saldırısının nedenleriyle alakalı kapsamlı bir açıklama yaptığı ifade edildi.

    Putin, gün içinde Pakistan Cumhurbaşkanı Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yüz yüze, Hindistan Başbakanı Narenda Modi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

    Macron, Putin ile telefonda görüştü #1


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