Macron: Putin savaşı seçti

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını Brüksel'de olağanüstü zirvede değerlendiren Macron, "Putin'in yaptığı şey ikiyüzlülük, o savaşı seçti." dedi.

Ukrayna'ya Rusya tarafından düzenlenen operasyon neticesinde birçok ülkeden kınama ve yaptırım kararları geldi.

Konuyu görüşmek üzere AB Liderler Zirvesi bitiminde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı da Macron, Rusya Devlet Başkan'ı Putin'in ikiyüzlü davrandığına ve savaşı seçerek yanlış hareket ettiğine değindi.

"PUTİN İKİYÜZLÜLÜK YAPTI"

Macron, Rusya'nın ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararının birkaç saat öncesine kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Minsk Anlaşmalarının uygulanmasının detaylarını konuştuklarını ifade ederek, "Dolayısıyla burada kesinlikle bir ikiyüzlülük vardı." değerlendirmesini yaptı.

"PUTİN SAVAŞI SEÇTİ"

Bir soru üzerine Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisinden, Putin’e ulaşarak, ateşkes talebinde bulunmasını istemesi üzerine Rus lider ile görüştüğünü söyledi.

Macron, "Ama gördüğünüz gibi herhangi bir etki yaratmadı çünkü Rusya Devlet Başkanı savaşı seçti." dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ ORDUSU" İMASI YAPTI

Bu krizin Avrupa'nın savunmasında özerklik konusunun önemini gösterdiğini vurgulayan Macron, "Bu konu, son aylarda gündemimizdeydi ancak gelecek aylarda ve yıllarda bu meseleye daha fazla ağırlık vereceğiz. Maalesef Avrupa'nın bir güç haline gelip eyleme geçmekten başka çaresi yok." ifadesini kullandı.

BORRELL'DE AYNI KONUYU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Stratejik Pusula" planı çerçevesinde "AB'nin ortak askeri güç oluşturması" önerisi, birlik içinde tartışmalara neden olmuştu.