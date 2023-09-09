Macron, Rugby Dünya Kupası'nın açılış töreninde yuhalandı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rugby Dünya Kupası'nın Fransa'daki açılış töreninde ıslıklandı ve yuhalandı. Yuhalanma ve ıslıklanmanın konuşması boyunca sürmesi ise Macron'a zor anlar yaşattı.

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ensonhaber.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rugby Dünya Kupası'nın Fransa'daki açılış törenine katıldı.

Açılış törenine katılan Macron, konuşma yapmak üzere kürsüye gelince hem yuhalandı hem de ıslıklandı.

Islıklandığı için şaşıran Macron el ve yüz hareketleri de dikkati çekti. Kürsüde yer alan kağıdı gösteren Macron, konuşmasına başladı.

Konuşma güçlükle devam etti

Kürsüye çıktıktan sonra konuşmasına başlayan Macron, yuhalamalar kesilmeyince zor anlar yaşadı.

Macron, son bir yıldır gerçekleştirdiği reformlar nedeniyle özellikle emeklilik reformu konusunda büyük tepki çekti.

Politikaları eylemlere neden oldu

Ülkede onlarca eyleme sahne olan sokak olaylarının yanı sıra işçi ve sendikalar tarafından da grevlerle çalkalanan ülkede Macron'un politikaları yuhalanmasının da kapısını araladı.