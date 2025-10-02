Macron, 'Trump' şakası sonrası Rama'nın yüzüne hafifçe vurdu

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile geri kalan Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başladı.

Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bir araya geldi.

MACRON VE RAMA ARASINDA İLGİNÇ ANLAR

Bu görüşmede, Macron ile Rama arasında yaşanan ilginç anlar da dikkat çekti.

Hemen yanlarındaki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i işaret eden Rama, Macron'a "Bizden özür dilemen lazım çünkü bizi kutlamadın" dedi.

Nedenini soran Macron'a Rama "Trump aramızdaki anlaşmazlığı bitirdi" diyerek ironi yaptı.

TRUMP'I TİYE ALDI

Daha sonra şakasını Fransız lidere açıklayan Rama, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önceki bir konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında sağlanan barıştan bahsederken yanlışlıkla "Arnavutluk ve Azerbaycan arasındaki savaşı bitirdim" dediğini hatırlattı.

MACRON, RAMA'NIN YÜZÜNE HAFİFÇE VURDU

Bunun üzerine liderler kahkaha attı, Rama'yı ciddiyetle dinleyen Macron ise Arnavutluk liderinin yüzüne şakayla karışık hafifçe vurdu.

Bu sırada iki liderin el ele tutuştuğu görüldü.