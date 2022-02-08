Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. İki lider görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldı.

Rusya ile Ukrayna krizinin yatışması için devreye giren Türkiye'nin yanı sıra bazı Batılı ülkeler, hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı peş peşe ziyaret ediyor.

Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan görüşmeye ilişkin Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Ukrayna'ya çalışma ziyaretinde bulunan Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron arasında Kiev'de bir görüşme başladı. Mariyinsky Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelerin ardından liderler, medya temsilcileriyle bir araya gelecek." denildi.

"FRANSA CUMHURBAŞKANI'NIN 24 YIL SONRA ÜLKEMİZE İLK ZİYARETİ"

Ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Zelenskiy, "Emmanuel Macron, Ukrayna’ya hoş geldiniz. Bu, Fransa Cumhurbaşkanı'nın 24 yıl aradan sonra ülkemize ilk ziyaretidir. Ukrayna ve Fransa güvenlik alanında iş birliğini derinleştirmek ve ekonomik işbirliğini güçlendirmekle ilgilendikleri için, bunun devletlerimiz için verimli olacağına inanıyorum." dedi.