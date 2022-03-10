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    Macron: Ukrayna'nın AB üyeliği için henüz erken

    Macron: Ukrayna'nın AB üyeliği için henüz erken

    Ukrayna'nın savaş halinde bir ülke olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB üyeliğinin mümkün olmadığı ancak yüzüstü de bırakmayacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 21:39
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    Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırının 15'inci gününde, resmi olmayan 2 günlük bir zirve için Fransa'da bir araya geldi.

    Paris'teki Versailles Sarayı'nda düzenlenen toplantıda savaş ve etkileri ele alındı.

    Toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna lideri Zelensky'nin AB üyelik başvurusuna değindi.

    "SAVAŞ HALİNDEKİ UKRAYNA'NIN ADAYLIĞI MÜMKÜN DEĞİL"

    Ukrayna'nın savaş olduğunu belirten Macron, böyle bir ülkenin adaylığının mümkün olmadığı ancak tümüyle de yüzüstü bırakmayacaklarını söyledi.

    "Önümüzdeki saat ve günlerde diplomatik çözüm göremiyorum" diyen Macron, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "HENÜZ ERKEN"

    "Ukrayna'nın AB'ye üyelik prosedürünü başlatmak için henüz erken. Ukrayna savaş halinde. Savaş halinde bir ülkenin adaylığı mümkün değil, ancak tümüyle de yüzüstü bırakamayız. Avrupa değişmeli. Pandemi bu değişimi başlattı, savaşın darbesiyle daha da hızlı değişim gerekir"

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