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    Macron ve Zelensky telefonda görüştü

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, yaptıkları telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele aldı.
    • 02.10.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 19:05
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    Macron ve Zelensky telefonda görüştü

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İlhak kararına kınama

    Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron görüşmede, Rusya'nın yasa dışı şekilde Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesini kınadı.

    Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanması için yardım etmeye ve Avrupalı ortaklarıyla yeni yaptırımlarla ilgili çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

    Görüşmede ikili, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumunu ele alırken, Macron, santralin Genel Müdürü Ihor Murashov'un Rus güçlerince gözaltına alınmasını kınadı.

    "Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi için çalışmak gerekli"

    Macron ve Zelensky, görüşmede bu tesisin işletilmesini ve güvenliğini sağlayan Ukraynalı personelin rotasyonunun sağlanmasının kısa vadede acil olduğuna değindi.

    AA'da yer alan habere göre Macron görüşmede, Ukrayna'nın Zaporijya üzerindeki egemenliğine olan bağlılığını hatırlatarak, Rus askerlerinin santralden çekilmesi için çalışmak gerektiğini belirtti.

    Macron ve Zelensky telefonda görüştü #1


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