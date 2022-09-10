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Macron ve Zelensky, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü

Macron ve Zelensky, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.