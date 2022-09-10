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Macron ve Zelensky, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.
- 10.09.2022 - 17:59
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarıldı.
Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldılar
Macron ve Zelensky, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı.
Açıklamada, Macron'un, Zelensky'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.