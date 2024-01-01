Macron'dan 2024 mesajı: Umut ve gurur yılı olacak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasında, “2024 Fransız gururu ve umudunun yılı olacak” dedi.

İHA

Doğu ülkeleri 2024 yılına merhaba derken, Avrupa ülkelerinin yeni yıla girmesine saatler kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 2024 yılını beklerken Fransız halkına seslendi.

"2024 Fransız gururu ve umudunun yılı olacak"

Macron, bu akşam Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile 2019'daki yıkıcı yangının ardından Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılacağını ifade ederek, “2024 Fransız gururu ve umudunun yılı olacak” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Yüzyılda bir kez Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapılır, bin yılda bir kez de bir katedral yeniden inşa edilebilir. 2024, kararlılık, seçim, iyileşme, gurur yılı olacak. Aslında umut yılı olacak.”

Macron, 2024 yılında güvenliğin yanı sıra eğitim ve sosyal dayanışmanın da artacağını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)