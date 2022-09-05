Macron'dan vatandaşlarına: Enerji tüketimini yüzde 10 düşürün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halktan enerji tüketimini yüzde 10 düşürmelerini isteyerek her ihtimale hazırlıklı olmalarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan enerji krizi Avrupa'da kış hazırlıklarını başlattı.

Kıta genelinde Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle birlikte ülkeler kamuda tasarrufa başlarken halktan da bu konuda özverili olmalarını istedi.

"Enerji tüketimini yüzde 10 düşürün"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vatandaşlarına seslendi ve kış aylarında sıkıntıya düşmemek için önümüzdeki haftalarda ve aylarda enerji tüketimini yüzde 10 düşürmelerini istedi.

Macron, düzenlediği basın toplantısında vatandaşların gönüllü olarak enerji tasarrufuna gitmemeleri halinde zorunlu önlemler gelebileceği uyarısında bulundu.

"Enerji kesintileri son çare"

Önce gönüllü olarak vatandaşların atacakları adımlara bakacaklarını söyleyen Fransa lideri, enerji kesintisi planlarının her ihtimale karşı hazırlandığını ve kesintilerin son çare olarak gündeme geleceğini söyledi.

Vatandaşlardan gereksiz yere yazın serinlemek için klima, kışın kalorifer açmamalarını isteyen Macron, konutlarla birlikle, işyerlerinin de gerekli fedakarlıkta bulunmaları gerektiğini savundu.