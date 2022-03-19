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    Macron'un fotoğrafını çeken kadın, yaka paça dışarı atıldı

    Elindeki cep telefonuyla Macron'un fotoğrafını çekmek isteyen kadın, korumalar tarafından tutularak dışarı çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 12:07
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    Macron'un fotoğrafını çeken kadın, yaka paça dışarı atıldı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir etkinliğe katıldı.

    Katıldığı etkinlikte bir kadın Macron'un fotoğrafını çekmek istedi.

    Elindeki cep telefonuyla fotoğraf çekmek isteyen kadın, Macron'un korumaları tarafından yaka paça dışarı atıldı.

    ELİNDEKİ TELEFONU ALMAYA ÇALIŞTILAR

    O anlar, etkinliğe katılan diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Görüntülerde elinde telefon tutan kadının birkaç koruma tarafından kucaklanarak dışarı çıkarılmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kadının elindeki telefonun ise alınmaya çalışıldığı görüldü.

    Macron un fotoğrafını çeken kadın, yaka paça dışarı atıldı #1

    Macron un fotoğrafını çeken kadın, yaka paça dışarı atıldı #2


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