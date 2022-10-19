Madagaskar Dışişleri Bakanı görevden alındı

BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya ilhakını kınayan karara oy veren Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanlığı tarafından görevden alındığı duyuruldu.

Madagaskar Dışişleri Bakanı Richard Randriamandrato, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kullandığı oyun bedelini ağır ödedi.

Bakan, geçtiğimiz çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi yasa dışı ilhakını kınayan karara oy verirken, aynı zamanda tüm ülkelere de kararı tanımamaları çağrısında bulundu.

"Dışişleri Bakanlığından, Milli Savunma Bakanı sorumlu..."

Yaşananların ardından Madagaskar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararnamede, "Milli Savunma Bakanı General Rakotonirina Richard, geçici olarak Dışişleri Bakanlığından sorumlu" denilerek, Randriamandrato'nun görevden alındığı açıklandı.

İHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, kararın "acil durum nedeniyle" uygulandığını bildirdi.

Olayın geçmişi

Bir diğer yandan yaşanan olayda, 193 üyeli BM'deki genel kurulda 143 ülke, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden kararı desteklemek için oy kullanmış; Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Suriye ve Nikaragua da karşıt oy kullanmıştı.