Madagaskar'da facia! Etkinlik açılışındaki izdihamda 12 kişi öldü Hint Okyanusu Ada Oyunları'nın açılış töreninde çıkan izdihamda en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı. Yaşanan olay "trajik bir olay" olarak adlandırılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

Madagaskar'daki etkinlik ölüm getirdi.

Başkent Antananarivo'daki Mahamasina Stadyumu’nda gerçekleştirilen Hint Okyanusu Ada Oyunları’nın açılış töreni faciaya sahne oldu.

Etkinliği izlemeye gelen kalabalığın stadyuma girdiği sırada izdiham çıktı.

12 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

Madagaskar Başbakanı Christian Ntsay, en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Stadyumda bulunan Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, bunun "trajik bir olay" olduğunu ifade ederek 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

Hint Okyanusu Ada Oyunları nedir?

Öte yandan, 1977'de başlayan Hint Okyanusu Ada Oyunları, Komorlar, Madagaskar, Mauritius, Reunion, Seyşeller ve Maldivler’in katılımıyla 4 yılda bir düzenleniyor.

Yaklaşık 41 bin kişilik kapasitesi bulunan Mahamasina Stadyumu düzenli olarak dev spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Etkinliğin içeriği

Hint Okyanusu'ndaki birçok ada ülkesinin katıldığı çok sporlu bir etkinliktir.

Bu etkinlik, Asya'nın en büyük uluslararası spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilir.

Genellikle Güney Asya ülkeleri arasında düzenlenir ve farklı spor dallarında yarışmaları içerir.

Etkinlik, sporcuların bir araya gelerek rekabet ettiği ve dostlukları pekiştirdiği bir platform olarak hizmet eder.