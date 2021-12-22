Kurtarma görevi esnasında düşen helikopterin üçünde bulunan Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle’nin, 12 saat yüzerek hayatta kalmayı başardığı açıklandı.

Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle’nin de içinde bulunduğu helikopter, ülkenin kuzeydoğu kesiminde bir yolcu teknesinin batması üzerine bölgede inceleme yapmak üzere olay yerine geçtiği sırada düştü.

Madagaskarlı Bakan Gelle, 12 saat boyunca yüzerek kıyıya ulaştı. Yetkililer helikopter kazasında 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Gelle ile iki güvenlik görevlisinin kazadan sağ olarak kurtulduğu açıklandı.

DÜŞME NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmezken kazadan yüzerek kurtulan Bakan Gelle, pazartesi 19.30’dan, salı 07.30'a kadar yüzdüğünü söyledi.

Madagaskarlı bakan, helikopter kazasından 12 saat yüzerek kurtuldu VİDEO

KOLTUĞU YÜZMEK İÇİN KULLANDI

Bakan Gelle, Mohambo’da köylülerin çektiği videoda iyi olduğunu, videoyu ailesinin ve ülkesinin görmesini istediğini söyledi.

Polis Şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin helikopterde bulduğu koltuklarından birini yüzmek için kullandığını belirtirken, Bakan Gelle'nin sporda her zaman çok iyi olduğunu ve bir bakan olarak da büyük bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledi.

Madagaskarlı siyasetçi Andry Rajoelina da sosyal medya hesabından, kazada hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduğunu yazdı.